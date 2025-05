Radio Valentina Soverato | il lavoro in Calabria al centro del programma Pit Stop

Radio Valentina Soverato accende i riflettori sulla Calabria con il programma “Pit Stop. l’informazione in prima fila”, condotto da Antonella Scalzi. Un appuntamento settimanale. Nella puntata di domani spazio ai temi cruciali legati ai diritti, alla precarietà e alle sfide del lavoro nella regione, dando spazio a voci sindacali, testimonianze e analisi aggiornate.Il focus di questa settimana sarà proprio la situazione occupazionale in Calabria, con uno sguardo sindacale sulle difficoltà e sulle prospettive del mondo del lavoro. Un’occasione per informarsi, confrontarsi e capire quali sono le azioni possibili per migliorare una condizione spesso complessa.Il programma si propone come spazio di confronto attivo tra cittadini e protagonisti del mondo del lavoro, offrendo dati, interviste e approfondimenti con ospiti di rilievo. 🔗 Laprimapagina.it - Radio Valentina Soverato: il lavoro in Calabria al centro del programma “Pit Stop” Ogni sabato mattina alle ore 10,accende i riflettori sullacon il“Pit. l’informazione in prima fila”, condotto da Antonella Scalzi. Un appuntamento settimanale. Nella puntata di domani spazio ai temi cruciali legati ai diritti, alla precarietà e alle sfide delnella regione, dando spazio a voci sindacali, testimonianze e analisi aggiornate.Il focus di questa settimana sarà proprio la situazione occupazionale in, con uno sguardo sindacale sulle difficoltà e sulle prospettive del mondo del. Un’occasione per informarsi, confrontarsi e capire quali sono le azioni possibili per migliorare una condizione spesso complessa.Ilsi propone come spazio di confronto attivo tra cittadini e protagonisti del mondo del, offrendo dati, interviste e approfondimenti con ospiti di rilievo. 🔗 Laprimapagina.it

