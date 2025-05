Race for the Cure 2025 cinque motivi per non perderla anche se non corri

Race for the Cure, un evento di solidarietà che unisce sport e salute. Dalle 10 di giovedì 8 maggio fino alle 16 di domenica 11 maggio, il Circo Massimo sarà un Villaggio della Salute in occasione della 26esima edizione. L’organizzazione è a cura di Komen Italia con il supporto di numerose istituzioni civili e militari, e sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, oltre che essere quest’anno inserita negli eventi del Giubileo.Race for the Cure 2025, perché è importante partecipareRace for the Cure non è una manifestazione sportiva come tutte le altre ma un vero e proprio progetto volto a supportare e sostenere il mondo oncologico, in particolare del tumore al seno che ogni anno colpisce migliaia di donne. Pertanto, è importante partecipare ed essere consapevoli di quanto, una semplice corsa o camminata nel cuore di Roma possa fare la differenza. 🔗 Ogni anno si tienefor the, un evento di solidarietà che unisce sport e salute. Dalle 10 di giovedì 8 maggio fino alle 16 di domenica 11 maggio, il Circo Massimo sarà un Villaggio della Salute in occasione della 26esima edizione. L’organizzazione è a cura di Komen Italia con il supporto di numerose istituzioni civili e militari, e sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, oltre che essere quest’anno inserita negli eventi del Giubileo.for the, perché è importante parteciparefor thenon è una manifestazione sportiva come tutte le altre ma un vero e proprio progetto volto a supportare e sostenere il mondo oncologico, in particolare del tumore al seno che ogni anno colpisce migliaia di donne. Pertanto, è importante partecipare ed essere consapevoli di quanto, una semplice corsa o camminata nel cuore di Roma possa fare la differenza. 🔗 Funweek.it

Su altri siti se ne discute

Race for the Cure, presentata la 26esima edizione: manifestazione dedicata a prevenzione e lotta contro i tumori al seno - Dal 8 all’11 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma accoglie la 26esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. L’iniziativa, organizzata da Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta ormai da oltre due decenni un appuntamento atteso e amato, capace di coniugare sport, solidarietà e salute. 🔗sportface.it

Race for the Cure 2025: Roma cuore della lotta al tumore al seno, tappe anche in Campania - Torna la Race for the Cure, la piu’ grande manifestazione al mondo per la ricerca contro il tumore al seno. L’appuntamento clou in Italia e’ dall’8 all’11 maggio, location il Circo Massimo di Roma, pronto ad accogliere la marea di ‘donne in rosa’. Altri appuntamenti sono previsti a Bari (16-18 maggio), Bologna (19-21 settembre), Brescia e Matera (26-28 settembre) e in piu’ localita’ della Campania(dal 4 al 26 ottobre). 🔗ildenaro.it

Race for the cure, presentata la 26esima edizione - (Adnkronos) – La lotta al cancro al seno, con gli screening gratuiti e la prevenzione, ma anche sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento. E' stata presentata al Coni a Roma la 26esima edizione della 'Race for the cure' di Komen Italia che si svilupperà dall'8 all'11 maggio. Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi le testimonial […] 🔗periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Race for the Cure, musei e siti aperti ai partecipanti; FIDAL Lazio alla Race for the Cure; Al via la 26esima edizione della Race for the Cure; Race for the Cure 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Race for the Cure, musei e siti aperti ai partecipanti - In occasione della Race for the Cure 2025 a Roma, sarà garantito l'accesso gratuito a musei, monumenti e parchi archeologici statali per tutti i partecipanti in possesso della ricevuta d'iscrizione o ... 🔗msn.com

Race for the cure 2025 a roma: accesso gratuito a musei e siti Mibac per i partecipanti dell’evento - La Race for the Cure 2025 a Roma unisce sport, cultura e sensibilizzazione con percorsi di corsa tra monumenti storici e accesso gratuito a musei grazie al Ministero della Cultura per sostenere la lot ... 🔗gaeta.it

FIGC unisce le forze con Komen Italia per la Race for the Cure 2025 a Roma - La FIGC partecipa alla Race for the Cure 2025 a Roma, promuovendo la prevenzione dei tumori del seno e la salute femminile. 🔗msn.com