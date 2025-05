Raccontare il Cilento con lo sguardo fresco e autentico della Gen-Z

Cilento è una fucina di futuro. Si è conclusa mercoledì 30 Aprile l'esperienza immersiva organizzata dal Future Food Institute insieme al Comune di Pollica.

Pollica, 27 creator per per raccontare e ispirare un nuovo modello di vita mediterraneo. 🔗Ne parlano su altre fonti

IL CILENTO È IL FUTURO - Tre giorni, ventisette giovani creator, un solo grande obiettivo: dimostrare che il Cilento è una fucina di futuro. Si è conclusa mercoledì 30 maggio l’esperienza immersiva organizzata dal Future Food ... 🔗informazione.it