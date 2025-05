Raccolta differenziata | sacchi non ritirati e commercianti multati a Salerno

sacchi sono stati ridepositati davanti alle attività, con tanto di sanzione, al termine dei controlli effettuati. 🔗 Salernotoday.it - Raccolta differenziata: sacchi non ritirati e commercianti multati a Salerno Sono stati restituiti al mittente i rifiuti che diversi esercizi commerciali situati su via Roma ed in altre arterie della città avevano conferito in maniera del tutto irregolare. Isono stati ridepositati davanti alle attività, con tanto di sanzione, al termine dei controlli effettuati. 🔗 Salernotoday.it

Su altri siti se ne discute

Cosmari e balneari. Raccolta differenziata al centro dell’incontro - Si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo Volpini un incontro tra i rappresentanti del Cosmari, l’associazione balneari di Porto Recanati e l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. Al centro del confronto, è stata messa sul piatto la volontà condivisa di dare il via a un progetto volto a potenziare e massimizzare la raccolta differenziata, con un’attenzione particolare agli stabilimenti balneari, protagonisti durante la stagione estiva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuovi cestini per la raccolta differenziata nei parchi e giardini pubblici - Bergamo. In queste settimane è in corso un’ innovazione nella gestione della raccolta dei rifiuti. Dopo l’installazione di 50 batterie di cestini autocompattanti nelle zone di maggiore passaggio della città, la raccolta differenziata si estende ora ai parchi e ai giardini pubblici. Per questo progetto vengono utilizzati i tradizionali cestini verdi di Aprica, riconoscibili grazie a un adesivo che indica le quattro frazioni da differenziare: plastica, carta, vetro e lattine, e indifferenziato. 🔗bergamonews.it

Raccolta differenziata, applicazione digitale e controlli domiciliari - Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Torrioni compie un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti urbani con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini ad un corretto conferimento. A tal proposito, a partire dal 24 marzo verranno avviati controlli domiciliari su tutto il territorio comunale. L’intento non è punitivo, bensì educativo: il Comune si rende disponibile ad affiancare i cittadini in un percorso di miglioramento, affinché tutti possano contribuire a rendere Torrioni una comunità più attenta e responsabile nella ... 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Raccolta differenziata: sacchi non ritirati e commercianti multati a Salerno; Avviso di sensibilizzazione raccolta rifiuti “porta a porta” per le frazioni carta, indifferenziato e plastica; Nichelino e la sfida della raccolta plastica: tra sacchi e campane stradali; Ritiro della fornitura dei nuovi sacchi per la raccolta differenziata. 🔗Ne parlano su altre fonti

Come si fa la raccolta dell’umido e quali rifiuti gettare: cosa devi sapere - Quando si parla di smaltimento dei rifiuti, la raccolta dell'umido emerge come una delle pratiche più cruciali per l'ambiente. 🔗msn.com

Raccolta rifiuti bloccata a Pescara: città invasa dai sacchi - Cronaca Pescara - 28/04/2025 15:27 - Lo sciopero dei dipendenti di Ambiente S.p.A. paralizza la raccolta differenziata. I sindacati protestano contro la privatizzazione, mentre ... 🔗abruzzo24ore.tv

Differenziata: nuovi distributori di sacchetti - A breve l’attivazione dei nuovi distributori automatici di sacchetti per la raccolta differenziata e in contemporanea la campagna di ... 🔗msn.com