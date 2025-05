Questa è la verità… Trovata morta a 27 anni dopo un anno la scoperta choc

Questa la drammatica conclusione a cui sono giunte le indagini sull'uccisione di Ana Yuleisy Manyoma Casanova, 32 anni, avvenuta il 10 agosto 2024 all'interno della sua abitazione di Siena. dopo mesi di accertamenti, oggi la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luis Fernando Porras Baloy, 27enne colombiano, convivente della vittima e ora ufficialmente accusato di omicidio volontario aggravato. A emettere la misura è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siena, che ha accolto le conclusioni della procura e degli investigatori.La dinamica dell'omicidio si è rivelata, con il passare dei mesi, profondamente diversa da quanto sostenuto inizialmente dall'indagato.

