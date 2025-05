Quello in corso a Gaza è un genocidio il Parlamento Ue ora deve reagire | parla l’eurodeputata Scuderi Verdi

parlamento europeo si è tenuta una conferenza di due giorni per parlare della situazione a Gaza, organizzata dagli eurodeputati dei Verdi Jaume Asens, Mounir Satouri e Ana Miranda. Tra gli organizzatori c'era anche l'europarlamentare Benedetta Scuderi: perché siete arrivati alla conclusione che nella Striscia è in corso un genocidio"Noi abbiamo guardato Quello che sta avvenendo a Gaza da diversi punti di vista con persone esperte nei diversi campi. C'è il punto di vista umanitario, con le organizzazioni non governative che non riescono neanche a ricevere gli aiuti umanitari e che sono messe in pericolo nell'operare. C'è il punto di vista sanitario, Quello che hanno raccontato medici e infermieri che erano sul posto, chi venendo da Gaza e chi arrivando da fuori per supplire alla mancanza sanitaria: ci hanno raccontato ciò che avviene sia con la mancata consegna di medicinali di base, sia con la persecuzione del personale sanitario e il bombardamento di tutti gli ospedali di Gaza Un chiaro segnale di genocidio, vuol dire condannare alla morte le persone.

