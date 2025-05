Quella storia nascosta sui nazisti in Argentina | ecco con quali soldi vivevano

Milei apre gli archivi segreti sulla fuga dei nazisti in Argentina - Javier Milei apre gli archivi sui criminali nazisti Pochi temi sono ricoperti dall’alone del mistero come quello relativo alla fuga dei nazisti in Sudamerica. Centinaia di documentari, libri e file governativi non sono riusciti a ricomporre il triste puzzle legato a uno dei punti più oscuri del secondo conflitto mondiale. Forse, però, la decisione presa ieri dal Presidente argentino, Javier Milei, di aprire gli archivi sino ad ora segreti aiuterà a diradare il mistero intorno alla fuga dei nazisti. 🔗panorama.it

Argentina. Declassificati i fascicoli sui nazisti - “Grassley sta lottando per far conoscere la storia di coloro che sono fuggiti dalla Germania nazista e sono giunti in Argentina per rifugiarvisi. Nazisti venuti sui quali esiste una mole di ... 🔗notiziegeopolitiche.net