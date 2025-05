Quattro scuole per un robot | il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli lancia la sfida

Ingegneria per far conoscere le infinite possibilità di questo affascinante mondo e farlo attraverso il gioco e l’interazione: questa la sfida che il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha organizzato per gli studenti delle scuole di Aversa.Una chiamata alle “arti”, un modo nuovo di raccontare la Facoltà ai giovani, così il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’ambito del Piano di Orientamento e Tutorato 2024-2025, organizza per il giorno 9 maggio l’evento conclusivo del contest: “4 scuole x 1 robot”, presso l’Aulario di via Michelangelo. La gara quindi si svolgerà proprio nel cortile del Dipartimento, nell’edificio sotto il famoso arco dell’Annunziata. 🔗 Avvicinare i giovani al mondo dell’per far conoscere le infinite possibilità di questo affascinante mondo e farlo attraverso il gioco e l’interazione: questa lache ildidegli Studi della Campania “Luigi” ha organizzato per gli studenti delledi Aversa.Una chiamata alle “arti”, un modo nuovo di raccontare la Facoltà ai giovani, così ildidegli Studi della Campania “Luigi”, nell’ambito del Piano di Orientamento e Tutorato 2024-2025, organizza per il giorno 9 maggio l’evento conclusivo del contest: “4x 1”, presso l’Aulario di via Michelangelo. La gara quindi si svolgerà proprio nel cortile del, nell’edificio sotto il famoso arco dell’Annunziata. 🔗 Ildenaro.it

"Quattro scuole per un robot", sfida di ingegneria per gli studenti - Avvicinare i giovani al mondo dell’Ingegneria per far conoscere le infinite possibilità di questo affascinante mondo e farlo attraverso il gioco e l’interazione: questa la sfida che il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha organizzato per gli... 🔗casertanews.it

