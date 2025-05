Quarto Potere | l' edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray del capolavoro di Orson Welles è in sconto su Amazon

Amazon è attualmente possibile trovare, in sconto, l'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Quarto Potere. L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Quarto Potere è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 17,99€ con uno sconto del 10% sul prezzo mediano indicato (19,99€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o . L'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray Quarto Potere indicata è venduta e spedita da Amazon. Quarto Potere in 4K Riconosciuto unanimemente come una delle opere fondamentali della storia del cinema, Quarto Potere (Citizen Kane, 1941) è un must in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray.

Cosa riportano altre fonti

