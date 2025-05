Quanto era bella scuola di una volta quando il 15% della popolazione non ci andava e un terzo era analfabeta funzionale Sicuri fosse ‘bella’? INTERVISTA a Simona Lonero

Quanto era bella la scuola di una volta". "Ma Quanto era bella la scuola che bocciava". "Ma Quanto era perfetta la scuola dove tutti studiavano". Mica come la scuola di oggi, nella quale devi rallentare il programma, devi accogliere, devi evitare tanti abbandoni, devi avvicinarti ai ragazzi più fragili o meno dotati per mettere la scuola e gli apprendimenti alla loro portata. L'articolo Quanto era bella scuola di una volta, quando il 15% della popolazione non ci andava e un terzo era analfabeta funzionale. "Sicuri fosse 'bella'?" INTERVISTA a Simona Lonero .

