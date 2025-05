Quanto dura il caldo? Giuliacci avverte | Lunga fase piovosa Le date

caldo africano poi il clamoroso cambio di scenario. A fornire le previsioni meteo di sabato 3 maggio e per i giorni a venire fino al 10 maggio è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come passeremo "dai 25 gradi" a "7-8 giorni piovosi, soprattutto al centro nord". Il meteorologo fa sapere che avremo "tre fasi", la prima delle quali finisce sabato 3 maggio, "quando l'anticiclone africano si alLunga sull'Italia, bello e soleggiato comunque, temperature ovviamente rialzo massime, quasi ovunque comprese, tra 25 e 30 gradi", spiega in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. La seconda fase è attesa "tra domenica 4 e lunedì 5 maggio, quando una perturbazione atlantica in arrivo dalla Germania porterà pioggia al centro nord e Sardegna, temperature in calo ovunque massime che si portano sotto 25 gradi".

Meteo in Toscana: stop alla primavera, il caldo può attendere. Quanto dura la fase fredda - Firenze, 2 aprile 2025 – Ci attende un ritorno del freddo tra domenica e lunedì prossimi. Il meteo continua ad essere molto instabile. Ed è ancora decisamente presto per pensare ad un cambio dell’armadio. Le previsioni meteo in Toscana Temperature ed escursione termica Cambio meteo Man standing in front of two different roads, one road warm climate and one road cold climate. The concept of changing seasons. 🔗lanazione.it

Meteo pazzo a marzo. “Caldo, freddo, piogge e nevicate”, Giuliacci e i quattro stravolgimenti - Che tempo farà fino a lunedì 24 marzo? A rispondere alla domanda è Mario Giuliacci in un video pubblicato sul canale YouTube Meteogiuliacci. “Vedremo un po' di tutto, il caldo, il freddo, le piogge, anche nevicate fino a quote collinari. Quattro fasi di tempo diverse in appena 10 giorni. Una prima fase tra sabato 15 e lunedì 17 marzo, quando un'altra perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà piogge al centro-nord, piogge più diffuse sabato, mentre domenica e lunedì saranno rovesci per lo più nelle ore centrali del giorno, rovesci in prossimità prevalentemente dei rilievi. 🔗iltempo.it

“Italia divisa a metà, freddo e piogge al Nord e caldo primaverile al Sud”: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Nei prossimi 10 giorni ci sarà un tempo mutevole e l'Italia sarà spaccata a metà con freddo e pioggia al Nord e alte temperature, con punte fino a 25 gradi, al Sud".Continua a leggere 🔗fanpage.it

