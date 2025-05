Quanto costa parcheggiare da oggi a Bologna con l’aumento

Bologna, 2 maggio 2025 – Che profumo Bologna, le sere di maggio. Ma sotto ai tigli la brutta sorpresa è l’aumento del costo della sosta. Il pacchetto era stato annunciato assieme all’aumento dei biglietti per l’autobus che è scattato da inizio marzo.Quanto costa da oggi la sosta a BolognaDa oggi, 2 maggio, arriva l’incremento anche del ticket per i parcheggi: il prezzo all’ora arriva fino a quasi 4 euro all’ora (3,90 euro) nella Cerchia del Mille e centro storico. Inoltre si passerà da 1,20 a 1,80 euro nella corona semiperiferica, da 1,50 a 2,20 nella corona semicentrale, dal 1,80 a 2,90 in centro storico e da 2,40 a 3,90 nella cerchia del Mille.l’aumento degli abbonamentiGli abbonamenti mensili passano da un minimo di 60 euro (corona semiperiferica) a 100 (cerchia del Mille e centro storico). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Quanto costa parcheggiare da oggi a Bologna (con l’aumento) , 2 maggio 2025 – Che profumo, le sere di maggio. Ma sotto ai tigli la brutta sorpresa èdel costo della sosta. Il pacchetto era stato annunciato assieme aldei biglietti per l’autobus che è scattato da inizio marzo.dala sosta aDa, 2 maggio, arriva l’incremento anche del ticket per i parcheggi: il prezzo all’ora arriva fino a quasi 4 euro all’ora (3,90 euro) nella Cerchia del Mille e centro storico. Inoltre si passerà da 1,20 a 1,80 euro nella corona semiperiferica, da 1,50 a 2,20 nella corona semicentrale, dal 1,80 a 2,90 in centro storico e da 2,40 a 3,90 nella cerchia del Mille.degli abbonamentiGli abbonamenti mensili passano da un minimo di 60 euro (corona semiperiferica) a 100 (cerchia del Mille e centro storico). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Dove parcheggiare a Bologna: oggi chiude lo Staveco - Bologna, 22 aprile 2025 – Da oggi il sempre gettonatissimo parcheggio nell’ex Staveco chiude per i lavori di ampliamento. L'intervento sarà completato entro l’estate e i posti passeranno da 180 a 305. Ma prima di festeggiare l’aumento dei parcheggi per chi deve raggiungere la zona del Tribunale e, in generale, la zona sud del centro storico, è necessario trovare alternative al prezioso Staveco di viale Panzacchi. 🔗ilrestodelcarlino.it

