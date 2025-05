Quando si gioca la finale del torneo ATP di Madrid 2025 data e orario dell’incontro di tennis

finale del torneo 1000 di Madrid si terrà domenica 4 maggio alle ore 18:30. Diretta TV su Sky, non c'è la possibilità di seguire l'evento in chiaro. In campo i vincenti di Musetti-Draper e Ruud-Cerundolo. 🔗 Ladel1000 disi terrà domenica 4 maggio alle ore 18:30. Diretta TV su Sky, non c'è la possibilità di seguire l'evento in chiaro. In campo i vincenti di Musetti-Draper e Ruud-Cerundolo. 🔗 Fanpage.it

