Quando la vita era governata dal cuore | Umberto Galimberti racconta i sentimenti al Politeama Genovese

Politeama Genovese ospita Umberto Galimberti con "Quando la vita era governata dal cuore": emozioni e sentimenti nell'era della tecnica. Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano, racconta, in una serata di grande fascino, come il sentimento non sia una.

“Quando la vita era regolata dal cuore”: al Gesualdo la Lectio Magistralis di Galimberti - Tempo di lettura: 2 minutiNel mondo classico i sentimenti venivano trasferiti alle persone attraverso l’impiego della Mitologia. Il grande Olimpo della cultura greca forniva e ci restituisce ancora oggi tutta una gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia delle emozioni, che possono tornarci utili in un tempo dominato dalla tecnica esasperata a cui si contrappone anche un linguaggio semplice e privo di connotazioni emotive. 🔗anteprima24.it

