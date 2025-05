Quando la badessa progressista Aline Pereira 41enne è stata destituita e al suo posto è arrivata la restauratrice madre Martha Driscoll 81 le 5 monache si sono sentite soffocate e sono scappate

Producono miele, creme, aloe e anche dell'ottimo Prosecco, le monache cistercensi del convento dei Santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia, in Veneto. Gestiscono gli orti con persone con disabilità e offrono ascolto a chi è in difficoltà e alle donne vittime di violenza. Una comunità serena, unita nel lavoro e nella preghiera. Così sembrava, finché qualcosa non si è incrinato. È notizia di cronaca la fuga di cinque suore di clausura da questo convento. Avrebbero subito pressioni psicologiche fino a decidere di presentarsi dai carabinieri di Belluno, per informarli di essersi allontanate volontariamente, così da non far scattare le ricerche. Avevano anche chiesto al loro Dicastero la dispensa dai voti e il permesso di rompere la clausura, ma hanno ottenuto un rifiuto.

