Quando il cibo diventa rifugio l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

cibo, un argomento complesso che affrontiamo grazie al contributo della dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach, che ai microfoni di Radio Roma spiega: “Il disturbo alimentare, in maniera generica, è sempre collegato ad un discorso psicologico. Non c’è un disturbo alimentare che non sia legato a qualcosa che in realtà noi abbiamo dentro. Che sia un bisogno di perfezionismo – quindi non mangiare per vedersi sempre ‘magri’ – che sia un bisogno del cibo – quindi mangiare abbuffandosi – è fondamentale capire che in realtà c’è un disagio psicologico che viene riversato nel cibo”.Un esempio dell’esperta, intervenuta nella trasmissione “A Casa di Amici” sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio, è quello del cioccolato che rilascia la serotonina – il neurotrasmettitore associato alla regolazione dell’umore, del sonno, dell’appetito e della sazietà. 🔗 .com - Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis Questo venerdì su Italia Sera approfondiamo il tema del rapporto con il, un argomento complesso che affrontiamo grazie al contributo della dottoressaDe, psicologa e parent coach, che ai microfoni di Radio Roma spiega: “Il disturbo alimentare, in maniera generica, è sempre collegato ad un discorso psicologico. Non c’è un disturbo alimentare che non sia legato a qualcosa che in realtà noi abbiamo dentro. Che sia un bisogno di perfezionismo – quindi non mangiare per vedersi sempre ‘magri’ – che sia un bisogno del– quindi mangiare abbuffandosi – è fondamentale capire che in realtà c’è un disagio psicologico che viene riversato nel”.Un esempio dell’esperta, intervenuta nella trasmissione “A Casa di Amici” sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio, è quello del cioccolato che rilascia la serotonina – il neurotrasmettitore associato alla regolazione dell’umore, del sonno, dell’appetito e della sazietà. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

Parco giochi o dormitorio? Nel cuore di Como l’unico parco per bambini diventa rifugio per senzatetto - Il parco giochi di via Vittorio Emanuele a Como, noto come parco San Fedele per la sua vicinanza all'omonima piazza, rappresenta attualmente l'unico spazio ludico pienamente fruibile per i bambini in città. Questo a seguito della chiusura del parco giochi dei giardini a lago, interessato da un... 🔗quicomo.it

“Le assaggiatrici”, claustrofobico microcosmo dove il cibo diventa strumento di morte - Titolo: Le assaggiatriciTitolo originale: Le assaggiatriciRegia: Silvio SoldiniPaese di produzione / anno / durata: Italia, Belgio, Svizzera / 2025 / 123 min.Sceneggiatura: Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria MacchiaFotografia: Renato BertaMontaggio: Carlotta Cristiani, Giorgio GariniSuono: Mauro PaganiCast: Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Esther Gemsch, Jürgen Wink, Emma Falck, Olga Von Luckwald, Berit Vander, Kriemhild Hamann, Thea Rasche, Boris Aljinovi?, Nicolò Pasetti, Peter Schorn, Gabriele Mazzoni, Philipp Seppi, Paolo ... 🔗bergamonews.it

Il K-pop diventa il nuovo bene rifugio come risposta ai dazi di Trump - Mentre l’acciaio sudcoreano barcolla sotto i colpi dei dazi americani, il K-pop diventa il bene rifugio che nessuno avrebbe mai immaginato. Sì, esatto, non l’oro, non il franco svizzero, ma idol perfettamente coreografati e hit planetarie. Gli investitori, che di solito cercano stabilità tra bond e asset tangibili, si sono buttati sulle major dell’intrattenimento come se fossero biglietti per un concerto sold out. 🔗quifinanza.it

Ne parlano su altre fonti

Quando la lamentela diventa un rifugio; New York, il Roosevelt Hotel diventa un rifugio per migranti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis - Questo venerdì su Italia Sera approfondiamo il tema del rapporto con il cibo, un argomento complesso che affrontiamo grazie al contributo della dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coac ... 🔗italiasera.it