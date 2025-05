Quando il cibo diventa rifugio l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Questo venerdì, a Italia Sera, esploriamo il complesso rapporto con il cibo insieme alla dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach. Attraverso la sua esperienza, scopriremo come il cibo possa diventare un rifugio e quali dinamiche si celano dietro i disturbi alimentari. Unisciti a noi per un approfondimento illuminante su questo tema delicato.

Questo venerdì su Italia Sera approfondiamo il tema del rapporto con il cibo, un argomento complesso che affrontiamo grazie al contributo della dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach, che ai microfoni di Radio Roma spiega: “ Il disturbo alimentare, in maniera generica, è sempre collegato ad un discorso psicologico. Non c’è un disturbo alimentare che non sia legato a qualcosa che in realtà noi abbiamo dentro. Che sia un bisogno di perfezionismo – quindi non mangiare per vedersi sempre ‘magri’ – che sia un bisogno del cibo – quindi mangiare abbuffandosi – è fondamentale capire che in realtà c’è un disagio psicologico che viene riversato nel cibo”. Un esempio dell’esperta, intervenuta nella trasmissione “A Casa di Amici” sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio, è quello del cioccolato che rilascia la serotonina – il neurotrasmettitore associato alla regolazione dell’ umore, del sonno, dell’ appetito e della sazietà. 🔗Leggi su Italiasera.it © Italiasera.it - Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Ne parlano su altre fonti

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Segnala italiasera.it: Questo venerdì su Italia Sera approfondiamo il tema del rapporto con il cibo, un argomento complesso che affrontiamo grazie al contributo della dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coac ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Yemen: nove bambini sfollati su dieci lottano per avere cibo, acqua, istruzione

L’ Organizzazione chiede a tutte le parti in conflitto di cessare immediatamente tutti gli attacchi contro persone e obiettivi civili, comprese scuole e ospedali, e di rispettare il diritto internazionale umanitario A causa delle violenze in corso in Yemen che costringono i bambini e le loro famiglie a lasciare le proprie case, nove minori su dieci nei campi di sfollati non hanno accesso sufficiente a beni di prima necessità come cibo, acqua pulita e istruzione [1].