quando aprono gli stabilimenti balneari il calendario regione per regione

Quando apriranno gli stabilimenti balneari. Quest'anno il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ufficializzato, tramite un question time alla Camera, un calendario unico nazionale: la stagione balneare 2025 inizierà nella terza settimana di maggio e si concluderà nella terza settimana di settembre. In particolare il Comando generale delle Capitanerie di porto ha stabilito l'inizio per il 17 maggio (terzo sabato) e la fine per il 21 settembre (terza domenica). Durante questo periodo gli stabilimenti balneari dovranno garantire la presenza dei bagnini e dei servizi di sicurezza in mare. Al di fuori di queste date è comunque consentita l'attività (ad esempio ristorazione o solarium), con obbligo di segnalare la mancata sorveglianza.

Ostia si prepara alla stagione estiva. Entro San Valentino a bando i primi stabilimenti balneari - Niente più proroghe. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere e le strutture di ristorazione su area demaniale che sono presenti sul lungomare di Ostia vengono messi a bando con una serie di avvisi pubblici. I bandi di San Valentino A spiegare qual è la strategia seguita dal Campidoglio... 🔗romatoday.it

Confessato l'autore degli incendi negli stabilimenti balneari di Ostia - Ha confessato il presunto autore degli incendi appiccati negli ultimi giorni in alcuni stabilimenti balneari di Ostia. Il pm ha disposto il fermo del 24enne che è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma. Cinque dei 7 stabilimenti andati a fuoco ad Ostia, per i quali c'è l'ipotesi dolosa, sono gli stessi che a febbraio sono andati a bando per le nuove concessioni del Comune di Roma. 🔗quotidiano.net

Ha confessato il 24enne fermato per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia - Il 24enne fermato dalla polizia per gli incendi agli stabilimenti balneari di Ostia avrebbe confessato. Proseguono comunque le indagini per accertare il movente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mare vesuviano, il Primo Maggio aprono i lidi - Gli stabilimenti balneari situati lungo il litorale di Torre del Greco potranno avviare la propria attività già a partire dal prossimo 1° maggio. È quanto ... 🔗ilfattovesuviano.it

Stabilimenti Balneari: 'La sicurezza sulle spiagge siamo noi!' - “La presenza degli stabilimenti balneari sulle coste toscane è garanzia di sicurezza per tutte le persone che vogliono godersi il mare senza pericolo: nella spiaggia libera, senza il presidio ... 🔗nove.firenze.it

Stabilimenti balneari, varate le direttive regionali | Spanedda: “Mettiamo ordine” - Varate le direttive per gli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha approvato una delibera che f ... 🔗cagliaripad.it