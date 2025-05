Quali sono gli effetti del porno sul cervello | cosa dicono gli studi sull’argomento

porno. Tuttavia, alcuni studi condotti negli ultimi sull'argomento suggeriscono che un uso eccessivo o in un'età prematura può avere un impatto sulla sessualità ed effetti sulle regioni del cervello che regolano i meccanismi di ricompensa e di piacere. 🔗 Anche se spesso ancora l'argomento rappresenta un tabù, la maggior parte delle persone, uomini e donne, guarda. Tuttavia, alcunicondotti negli ultimi sull'argomento suggeriscono che un uso eccessivo o in un'età prematura può avere un impatto sulla sessualità edsulle regioni delche regolano i meccanismi di ricompensa e di piacere. 🔗 Fanpage.it

Le confessioni ‘hot’ di Brunori Sas: “Copro tre categorie porno, sono ‘husband material’, ‘silver fox’ e ‘dilf'” - Brunori Sas versione piccante. In una clip pubblicata da Radio105, che viaggia sui social alla velocità della luce, il cantautore cosentino ha scherzato attorno al suo sex appeal, a quanto pare particolarmente apprezzato anche dagli uomini. È l’intervistatore di Radio105 a stuzzicare Dario sostenendo che tra gli amici riferendosi a lui tutti dicono “che bell’uomo”. A quel punto Brunori sfoggia una competenza su terminologie e categorie dell’erotico da fare invidia a Valentina Nappi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ora legale 2025: quando cambia e quali sono gli effetti su benessere e salute - Ora Legale 2025 – Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli effetti e sulle possibili modifiche future. Indice Quando cambia l’ora legale 2025? Effetti dell’ora legale 2025: benessere e possibili disturbi Disturbi del sonno e ciclo circadiano Riduzione della concentrazione Impatto cardiovascolare Benefici della luce naturale Come ridurre gli effetti negativi del cambio d’ora? L’ora legale verrà abolita in Italia e in Europa? Conclusione Ora Legale 2025 Quando cambia l’ora legale 2025? In Italia (e ... 🔗.com

“Sono rinato grazie a Musk. Ho il suo chip nel cervello, sento che siamo spiriti affini”: parla il primo paziente di Neuralink. Il monito del Guardian: “Una distopia in cui un miliardario può accedere ai nostri pensieri” - Stupiti o terrorizzati? È intitolato così un articolo del Guardian sulla storia del primo “paziente” sul quale è stato impiantato il primo dispositivo sperimentale prodotto da Neuralink di Elon Musk per sostituire gesti e movimenti con gli impulsi cerebrali. Nel 2016 Noland Arbaugh ha riportato una lesione del midollo spinale mentre nuotava in un lago che lo ha portato ad una paralisi dal collo in giù. 🔗ilfattoquotidiano.it

Porno: ecco l’uso eccessivo intacca il cervello umano - La psicoterapeuta Danielle Sukenik ha recentemente illustrato i possibili effetti negativi del consumo eccessivo di materiale pornografico ... 🔗lascimmiapensa.com

Perché vedere troppi porno riduce le dimensioni del cervello - Tra i siti più visitati su Internet oggi ci sono quelli con contenuti pornografici ... L’impatto sul cervello in via di sviluppo L'uso della pornografia in età precoce può anche avere effetti sul ... 🔗today.it