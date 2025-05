Quad si ribalta tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese | gravissima 14enne

Pavese (Pavia), 2 maggio 2024 - Il Quad è uscito di strada e si è ribaltato: conseguenze lievi per l'uomo alla guida, in gravissime condizioni la figlia 14enne trasportata sullo stesso motociclo a quattro ruote.L'incidente è successo poco prima delle 18.30 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp44, tra i vigneti delle colline oltrepadane, nel territorio di Montalto Pavese, in località Sabaghina, che si trova tra il comune di Lirio e la frazione Michelazza di Montecalvo Versiggia. Il 43enne alla guida del Quad, di nazionalità romena, e la figlia 14enne risiedono proprio a Montecalvo Versiggia. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso con ambulanza, automedica con rianimatore a bordo e anche l'elisoccorso: le condizioni della ragazzina sono infatti parse subito gravissime.

