code è diventata un'abitudine digitale molto diffusa tra gli italiani. Il 48% degli italiani scansiona codici QR ogni settimana, superando di gran lunga l'uso di altre tecnologie biometriche. Per fare un. 🔗 Today.it - QR code: diffusione e pericoli Un nuovo studio della società di cybersecurity NordVPN ha rivelato che la scansione dei QRè diventata un'abitudine digitale molto diffusa tra gli italiani. Il 48% degli italiani scansiona codici QR ogni settimana, superando di gran lunga l'uso di altre tecnologie biometriche. Per fare un. 🔗 Today.it

“Guardate tutti la mia ex nuda”: tutta la storia dietro ai QR Code trovati nelle strade di Roma - "Sei Complice" nasce come progetto per un esame universitario ma in pochi giorni ha ottenuto una grande eco mediatica. Il suo obiettivo è sensibilizzare sul revenge porno parlando in modo provocatorio direttamente ai responsabili del problema, coloro che guardano i video diffusi senza consenso della persona ripresa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Vuoi vedere la mia ex nuda?”, ma il QR code è in realtà una campagna contro il revenge porn - Da qualche giorno Roma è tappezzata di volantini fai-da-te con un QR code gigante. Le scritte, tutte diverse, recitano “Guardate Francesca quanto è stata brava l’altra notte“, “Vaffanculo Elisa. Ora tutti vedranno i tuoi video“, “Guardate tutti quella stronza della mia ex nuda“. Frasi allusive e poco eleganti, capaci di solleticare le fantasie scriteriate dei curiosi. Ma c’è un bel colpo di scena. 🔗cultweb.it

'Sport di tutti', il parco a Case Finali diventa una palestra a cielo aperto: Qr code per i tutorial di allenamento - Il Comune di Cesena entra nella grande palestra a cielo aperto aderendo al progetto 'Sport di tutti - parchi', ideato da Sport e Salute Spa (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)... 🔗cesenatoday.it

C’è un QR code nascosto in uno degli episodi di Black Mirror (ma apritelo a vostro rischio e pericolo) - Il QR code compare nei titoli di coda dell’episodio, ma scansionatelo a vostro rischio e pericolo, perché vi porterà dritto nel cuore del videogame giocato da Cameron. Scansionando ... 🔗bestmovie.it