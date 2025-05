Puppo | Musetti può battere Draper se…Vedo un italiano vincitore a Roma

Musetti ha centrato l'obiettivo e si è imposto contro il canadese Gabriel Diallo in due set. Per la prima volta in carriera ha raggiunto il penultimo atto nel torneo spagnolo ed è atteso in serata al difficile match contro il britannico Jack Draper (n.5 del seeding).Dario Puppo ha espresso le proprie idee nell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. "Ieri Musetti ha fatto una cosa importante, dopo un set giocato non bene. Si è messo lì ordinato e ha concesso solo un errore gratuito. Poi Diallo ha fatto un disastro. Sono andato a vedere in quale caso Lorenzo abbia vinto quattro partite nello stesso torneo, senza perdere set, ed è stato a Napoli nel 2022 e alle Olimpiadi l'anno scorso.

