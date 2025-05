Punto informazioni Asl Toscana sud est lunedì 5 maggio a Pieve Santo Stefano

Il 5 maggio, dalle 10 alle 12, a Pieve Santo Stefano sarà presente un Punto informazioni della Ausl - Zona Valtiberina per illustrare ai cittadini i servizi dedicati alla non autosufficienza. Il Punto informazioni sarà attivo in concomitanza del mercato settimanale, quale luogo di incontro e di.

Sanità: accordo tra Asl Toscana Sud Est e Asl Toscana Centro per facilitare l’accesso ai servizi nelle aree di confine - Siglato oggi un nuovo accordo tra l’Asl Toscana Sud Est e l’Asl Toscana Centro per potenziare la collaborazione sanitaria nelle zone di confine. L’intesa, firmata presso l’Auditorium dell’ospedale Santa Maria Annunziata alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani e dell’Assessore alla Salute Simone Bezzini, coinvolge 26 Comuni delle aree Val d’Elsa e Valdarno, con un bacino complessivo di oltre 350. 🔗lortica.it

Al via i corsi per il personale sanitario dell’Asl Toscana sud est per prevenire e ridurre le aggressioni - Risolvere o diminuire l’intensità della tensione e dei comportamenti aggressivi dell’utente che si ha di fronte attraverso tecniche di appropriata interazione e comunicazione. Sono questi gli obiettivi dei corsi per prevenire e ridurre le aggressioni al personale e organizzati dall’area... 🔗arezzonotizie.it

L’Asl attiva il punto prelievi nel distretto di Montemiletto - Tempo di lettura: < 1 minutoSarà aperto ogni settimana il nuovo Punto Prelievi di Montemiletto. A seguito delle numerose istanze pervenute dalla cittadinanza l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha disposto il potenziamento del nuovo servizio all’utenza con l’apertura settimanale del Punto Prelievi presso il Presidio Sanitario di Montemiletto, anche in considerazione del successo riscontrato a poche settimane dall’attivazione. 🔗anteprima24.it

Punto informazioni Asl Toscana Sud Est, lunedì 5 maggio a Pieve Santo Stefano - Il 5 maggio, dalle 10 alle 12, a Pieve Santo Stefano sarà presente un Punto informazioni della AUSL - Zona Valtiberina per illustrare ai cittadini i servizi ded ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Asl Toscana Sud est, gli uffici chiusi il 2 maggio - Il prossimo venerdì 2 maggio 2025 i servizi e gli uffici delle unità operative di Medicina Legale delle sedi di Arezzo e Montevarchi, resteranno chiusi al pubblico, comprese le attività di front offic ... 🔗arezzonotizie.it

Asl To2. Dalla Regione 2.469 milioni per il nuovo poliambulatorio ex “Marco Antonetto” - Il nuovo poliambulatorio ospiterà: punto informazioni ... ed assegnato all’Asl TO2 la somma di 2.469.000 euro per la nuova sede del poliambulatorio di corso Toscana, edificio che sino a ... 🔗quotidianosanita.it