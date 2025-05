Punti nascita game over | La riapertura non è al vaglio

riapertura dei Punti nascita non è un tema sul nostro tavolo”. Lo dice a chiare lettere il presidente della Regione, Michele de Pascale che sgombera nettamente il campo da ripensamenti, spegnendo sia voci e rumors che ciclicamente ritornano sia ogni tipo di speranza da parte dei comitati (come ’Salviamo le cicogne’ che si è contraddistinto nel nostro Appennino dopo lo stop ai parti all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti) che hanno battagliato negli ultimi dieci anni.“Ho ricevuto lettere da parte di cittadini i quali sostenevano che la giunta Bonaccini era per aprirli e quella attuale per chiuderli. La verità – spiega il governatore tracciando una linea chiara seppur glissando (ma non troppo) il fatto che la precedente amministrazione regionale aveva riacceso, illudendo i favorevoli, la possibilità di riaprirli – è che sono stati chiusi negli scorsi mandati e noi semplicemente abbiamo confermato quella scelta, così come avevo già detto con grande trasparenza in campagna elettorale”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Punti nascita, game over: “La riapertura non è al vaglio” Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – “Ladeinon è un tema sul nostro tavolo”. Lo dice a chiare lettere il presidente della Regione, Michele de Pascale che sgombera nettamente il campo da ripensamenti, spegnendo sia voci e rumors che ciclicamente ritornano sia ogni tipo di speranza da parte dei comitati (come ’Salviamo le cicogne’ che si è contraddistinto nel nostro Appennino dopo lo stop ai parti all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti) che hanno battagliato negli ultimi dieci anni.“Ho ricevuto lettere da parte di cittadini i quali sostenevano che la giunta Bonaccini era per aprirli e quella attuale per chiuderli. La verità – spiega il gnatore tracciando una linea chiara seppur glissando (ma non troppo) il fatto che la precedente amministrazione regionale aveva riacceso, illudendo i favorevoli, la possibilità di riaprirli – è che sono stati chiusi negli scorsi mandati e noi semplicemente abbiamo confermato quella scelta, così come avevo già detto con grande trasparenza in campagna elettorale”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Punti nascita di Polla e Sapri, la FP CGIL Salerno si schiera contro l’aut aut del governo Meloni - La FP CGIL Salerno si schiera contro l’aut aut del governo Meloni: lo sblocco delle risorse e del turnover del personale non può passare per la chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri! La richiesta del governo Meloni di chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri rappresenta un’imposizione... 🔗salernotoday.it

M5S, Molinaro: “No alla chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri” - L’assessora all’Istruzione del Comune di Vallo della Lucania: “Decisione scellerata che mette a rischio la vita delle partorienti e penalizza territori già svantaggiati” “La chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri rappresenta un attacco diretto alla sanità pubblica e un grave pericolo per la sicurezza delle donne e dei neonati nelle aree interne del nostro Paese. Costringere le partorienti a percorrere chilometri su strade tortuose e insicure per poter ricevere assistenza è inaccettabile. 🔗puntomagazine.it

Inter-Milan IN tre punti: Inzaghi Game Over ma solo in Coppa Italia - Inter-Milan termina con il quinto e ultimo atto esattamente com’è iniziata la stagione… perdendo. Inzaghi saluta malamente la Coppa Italia. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo il Ritorno delle Semifinali di Coppa Italia MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi cade (nuovamente…) sotto i colpi del Milan, allenato dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao, che giocherà la Finale di Roma. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Punti nascita, game over: “La riapertura non è al vaglio”; Game over per GameStop Italia. Cosa cambia con il nuovo brand Gamelife e come evolverà la catena dei negozi di videogiochi; Game Over: la Tezenis Verona condanna l'Assigeco a salutare il campionato di A2; Ranking UEFA, game over: l'Italia non avrà 5 squadre in Champions League. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Punti nascita, game over: “La riapertura non è al vaglio” - Il governatore de Pascale mette la parola fine: “Confermiamo la scelta di chiuderli”. I sindaci della Bassa avevano sottoscritto un documento per riattivare Guastalla ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Inter-Roma IN tre punti: Game Over ma non ancora per Inzaghi - A quattro giornate dalla fine il -3 diventa parecchio pesante da recuperare. Analizziamo Inter-Roma (0-1) di Serie A in tre punti. 1. SCUDETTO QUASI “SCUCITO” – Game Over a San Siro… ma non è ancora ... 🔗inter-news.it