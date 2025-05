Pulizie Intensive lunedì il nuovo intervento | interessata la zona Ospedali

lunedì 5 maggio le Pulizie Intensive arrivano in zona Ospedali. Via Nazareth, via de Lellis e via Monaco Padovano saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una. 🔗 Padovaoggi.it - Pulizie Intensive, lunedì il nuovo intervento: interessata la zona Ospedali 5 maggio learrivano in. Via Nazareth, via de Lellis e via Monaco Padovano saranno interessate da undi igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una. 🔗 Padovaoggi.it

