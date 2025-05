PS5 Sony seguirà Microsoft ed aumenterà il prezzo della console per un analista

Una nuova ondata di aumenti nel mondo del gaming potrebbe essere dietro l'angolo. Dopo che Microsoft ha annunciato rincari sul prezzo di Xbox Series X e dei suoi giochi, cresce l'attesa per una possibile mossa analoga da parte di Sony. Secondo il noto analista David Gibson di MST Financial, PS5 potrebbe subire un aumento di prezzo di oltre 200 dollari negli Stati Uniti già nel mese di questo mese di maggio. Una stima che, se confermata, porterebbe PS5 Pro a sfiorare i 1000 dollari al lancio, con un impatto non trascurabile per i consumatori.La motivazione dietro questi rincari? Secondo Gibson, la causa primaria è l'effetto dei dazi doganali statunitensi imposti sulle importazioni dalla Cina, attualmente pari al 145%, ma con la previsione di una normalizzazione attorno al 40%. L'analista ha affermato che Microsoft avrebbe già aumentato di circa 100 dollari il costo della propria console assorbendo parte di questi costi, ma per Sony — meno propensa a sacrificare i margini — è più probabile una traslazione diretta dei costi sugli acquirenti.

