Provincia di Taranto | tre candidati alla presidenza D' Alò Longo e Palmisano Al voto il 22 maggio

candidati alla presidenza della Provincia di Taranto. Presentate tra ieri e questa mattina le candidature di Ciro D'Alò, sindaco di Grottaglie; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca; Alfredo Longo, sindaco di Maruggio. Si voterà giovedì 22 maggio 2025 dalle 8 alle 20 nell'unico seggio nella sala consiliare del Palazzo della Provincia di Taranto. Al voto sono chiamati i sindaci ed i consiglieri dei Comuni della Provincia di Taranto. L'eletto resterà in carica quattro anni.

