migrante, presente nel Cpr di Bari-Palese avrebbe bevuto ieri dello shampoo, finendo così in ospedale. L'uomo sarebbe stato in sciopero della fame da una settimana. L'episodio, riporta l'Ansa, è denunciato dall'assemblea 'Nocpr Puglia'. Secondo gli attivisti, inoltre, un altro migrante. 🔗 Baritoday.it - Proteste nel Cpr di Bari: migrante beve shampoo e finisce in ospedale Un giovane, presente nel Cpr di-Palese avrebbe bevuto ieri dello, finendo così in. L'uomo sarebbe stato in sciopero della fame da una settimana. L'episodio, riporta l'Ansa, è denunciato dall'assemblea 'Nocpr Puglia'. Secondo gli attivisti, inoltre, un altro. 🔗 Baritoday.it

"Inidoneo a vita ristretta", migrante da Cpr Albania trasferito a Bari - Un migrante georgiano di 39 anni, trasferito pochi giorni fa da Brindisi al Centro Permanenza e Rimpatrio allestito dal governo italiano nella località di Gjader, in Albania, è tornato in Italia, a Bari. Lo riporta l'Ansa. L'uomo, affetto da problemi psichiatrici, non è stato ritenuto "idoneo"... 🔗baritoday.it

Albania, migrante rientra a Bari da Gjader: ‘inidoneo a vita ristretta’ - Il georgiano è stato sottoposto a una rivalutazione della 'Commissione vulnerabilità', che ha attestato l'inidoneità alla vita in comunità ristretta 🔗imolaoggi.it

Bari: laboratorio teatrale che coinvolge attivamente il popolo migrante Ripresa il 20 febbraio - Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Riprende il via giovedì 20 febbraio 2025 il laboratorio teatrale socio-culturale che coinvolge attivamente il popolo migrante, gli ospiti di “Casa delle Culture” di Bari e tutti i cittadini che desiderano prendere parte a questo percorso di animazione territoriale. Un percorso che attraverso l’arte drammatica invita alla conoscenza, al dialogo, allo scambio culturale tra differenti etnie, alla conoscenza delle culture diverse. 🔗noinotizie.it

