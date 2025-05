Proprio oggi Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice l’annuncio emoziona i fan della coppia nata al Grande Fratello

Grande Fratello, continua a far parlare la coppia formata da Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Tra tutte le relazioni nate nella Casa, la loro è sicuramente una delle più seguite e commentate dal pubblico.L’ultima apparizione pubblica insieme risale a una settimana fa, quando hanno partecipato come ospiti al Castello delle Cerimonie, accolti da Donna Imma Polese e Matteo Giordano. Con loro anche altri ex concorrenti del reality, tra cui Lorenzo Spolverato, Michael Castorino, le Monsè (mamma e figlia), Rosanna Giglio e Yulia. Dopo quell’occasione, però, i due erano spariti un po’ dai radar.Leggi anche: “Cosa ha fatto Stefano”. Rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, ora il gesto brusco di De MartinoA sorpresa, poco, Alfonso e Chiara sono tornati a farsi vedere sui social con l’annuncio di un anniversario importante, i loro primi tre mesi insieme. 🔗 Dopo la fine del, continua a far parlare laformata da. Tra tutte le relazioni nate nella Casa, la loro è sicuramente una delle più seguite e commentate dal pubblico.L’ultima apparizione pubblica insieme risale a una settimana fa, quando hanno partecipato come ospiti al Castello delle Cerimonie, accolti da Donna Imma Polese e Matteo Giordano. Con loro anche altri ex concorrenti del reality, tra cui Lorenzo Spolverato, Michael Castorino, le Monsè (mamma e figlia), Rosanna Giglio e Yulia. Dopo quell’occasione, però, i due erano spariti un po’ dai radar.Leggi anche: “Cosa ha fatto Stefano”. Rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, ora il gesto brusco di De MartinoA sorpresa, poco,sono tornati a farsi vedere sui social condi un anniversario importante, i loro primi tre mesi insieme. 🔗 Caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Chiara Cainelli ancora contro Javier Martinez: "Mi da proprio fastidio, Alfonso l'ha sempre difeso" - La discussa concorrente del Grande Fratello, Chiara Cainelli, si è lasciata andare a un sfogo con alcuni suoi compagni di avventura, criticando duramente i comportamenti assunti da Javier Martinez nei suoi confronti.

