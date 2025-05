Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 2 maggio 2025

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7

Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c'è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 2 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Interverrà tra gli ospiti in studio il vaticanista Jacopo Scaramuzzi. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi è stato in Vaticano dove ha seguito i funerali di Papa Francesco. Per i monologhi si esibiranno Carmine Del Grosso e Monir Ghassem, mentre per la musica salirà sul palcoscenico di Propaganda live Sir Oliver Skardy, ex Pitura Freska.

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 28 febbraio 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 28 febbraio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 14 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 14 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

