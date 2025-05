Pronostico Valladolid-Barcellona | testa-coda senza storia

Pronostico Valladolid-Barcellona: testa-coda senza storia Valladolid-Barcellona è una gara della trentaquattresima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, PronosticoSicuramente è fortunato il Barcellona in questo turno della Liga. Nel mezzo della doppia sfida contro l'Inter nella semifinale di Champions League – e come sappiamo il passaggio del turno si deciderà martedì prossimo a San Siro – i catalani vanno a giocare sul campo del Valladolid, già retrocesso, e che quindi non creerà nessun problema.Pronostico Valladolid-Barcellona: testa-coda senza storia (Lapresse) – Ilveggente.itGoleada in arrivo per gli ospiti, nonostante il giusto turnover che il tecnico tedesco adotterà per affrontare questa partita. La peggior difesa del campionato – 81 gol subiti, una vagonata – contro il miglior attacco d'Europa, non solo della Liga spagnola. Già nel match d'andata il Barcellona si è divertito, vincendo sette a zero e dimostrando di non aver nessuna pietà contro un avversario in evidente difficoltà.

