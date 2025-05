Pronostico e quote Jack Draper – Lorenzo Musetti Madrid 02-05-2025

Jack Draper e Lorenzo Musetti si contenderanno un posto nella finale del Masters 1000 di Madrid a partire dalle ore 20:00 sul campo intitolato a Manolo Santana. L'inglese ha avuto il percorso meno faticoso verso la semifinale avendo battuto facilmente Tallon Griekspoor, Tommy Paul e Matteo Arnaldi, beneficiando inoltre del ritiro di Matteo Berrettini dopo .

Pronostico e quote Jack Draper – Matteo Arnaldi, Madrid 01-05-2025 - Ieri Matteo Arnaldi ha giocato un’altra partita solida, sconfiggendo Frances Tiafoe in due set. Questo sarà il secondo quarto di finale per l’italiano in un Masters e il primo su terra. Anche se sembra strano dirlo per uno che ha battuto Djokovic pochi giorni fa, qui l’asticella si alza di molto. Jack Draper ha avuto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

