Pronostico Cagliari-Udinese | un altro passo verso la salvezza

Cagliari-Udinese è una partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.La vittoria di Verona targata Pavoletti-Deiola ed arrivata contro una diretta concorrente ha avvicinato il Cagliari all'obiettivo stagionale: la salvezza. Lo 0-2 del "Bentegodi" ha permesso ai sardi di portarsi a +8 sulla zona retrocessione, approfittando dei continui passi falsi delle squadre (Empoli, Venezia, Lecce) attualmente coinvolte. Per i rossoblù era importante scacciare gli incubi che avevano ricominciato a tormentarli dopo le 2 sconfitte di fila con Inter e Fiorentina.Pronostico Cagliari-Udinese: un altro passo verso la salvezza (Lapresse) – Ilveggente.itFino a quando però non sarà l'aritmetica a sancire la salvezza degli isolani non sono ammesse distrazioni.

