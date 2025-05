Pronostici Bundesliga 3 maggio ore 15 | 30 | cosa serve al Bayern per fare festa

Bundesliga, bavaresi a un passo dal titolo: ecco di cosa ha bisogno la squadra di Kompany, impegnata a Lipsia, per trionfare con due turni d'anticipo. Nello scorso weekend la vittoria del Leverkusen sull'Augsburg ha impedito al Bayern Monaco di fare festa con tre giornate d'anticipo. Ai bavaresi non è bastato il rotondo successo (3-0) contro il Mainz – secondo clean sheet di fila dopo lo 0-4 con l'Heidenheim – per vincere aritmeticamente la Bundesliga (sarebbe il dodicesimo trionfo negli ultimi tredici anni). I festeggiamenti, tuttavia, sono solamente rimandati: con 8 punti di vantaggio sui campioni in carica la squadra di Vincent Kompany può dormire sonni tranquilli. Nessun rischio di ribaltoni.Pronostici Bundesliga 3 maggio ore 15:30: cosa serve al Bayern per fare festa (Ansa) – Ilveggente.

