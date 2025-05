Proiezione in anteprima del documentario Effetto Nicholas interviene Ascani

Proiezione in anteprima del documentario “Effetto Nicholas”. Saluti della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv.Saluti Istituzionali: On. Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati. Interverranno: Luigi Del Plavignano, Direttore Rai Documentari, Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy, Francesco Pincelli, produttore Endemol Shine Italy. Videomessaggio da parte di Reginald Green, padre di Nicholas. Al termine del documentario dialogheranno con il pubblico Carmen Vogani e Lorenzo Avola, creatori del documentario.L'articolo Proiezione in anteprima del documentario “Effetto Nicholas”, interviene Ascani L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - Proiezione in anteprima del documentario “Effetto Nicholas”, interviene Ascani ROMA – Giovedì 8 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge laindel”. Saluti della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna(foto). Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv.Saluti Istituzionali: On. Anna, vicepresidente della Camera dei Deputati. Interverranno: Luigi Del Plavignano, Direttore Rai Documentari, Leonardo Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy, Francesco Pincelli, produttore Endemol Shine Italy. Videomessaggio da parte di Reginald Green, padre di. Al termine deldialogheranno con il pubblico Carmen Vogani e Lorenzo Avola, creatori del.L'articoloindel”,L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

