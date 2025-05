Prodotti a km 0 | ecco il Villaggio Coldiretti in centro a Latina

Prodotti a km 0: la giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano ha approvato la delibera che sancisce la co-organizzazione da parte del Comune del “Villaggio Coldiretti”, evento promosso dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Latina che si svolgerà dal 16 al 18. 🔗 Latinatoday.it - Prodotti a km 0: ecco il “Villaggio Coldiretti” in centro a Latina Un mercato con in venditaa km 0: la giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano ha approvato la delibera che sancisce la co-organizzazione da parte del Comune del “”, evento promosso dalla Federazione Provincialediche si svolgerà dal 16 al 18. 🔗 Latinatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Quali oggetti vendere online nel 2025? Ecco 10 prodotti di tendenza - Vediamo di seguito quali oggetti vendere online nel 2025 e cosa vendere in quanto prodotti di tendenza del periodo. L'articolo Quali oggetti vendere online nel 2025? Ecco 10 prodotti di tendenza proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗lucascialo.it

Dopo le chiacchiere a 100 euro al chilo, ecco le uova di Pasqua fino a 105 euro: nuova polemica sui prodotti “non cari ma costosi” di Iginio Massari? - “Non sono care ma costose“: aveva liquidato così la polemica sulle sue chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, anche le sue uova di Pasqua. Ma cosa intendeva il noto pasticcere per “non care ma costose”? “Caro è un prodotto che non vale il prezzo. Costoso è qualcosa di eccellente che non tutti possono permettersi”. 🔗ilfattoquotidiano.it

La truffa online del falso portale di prodotti per camperisti: due denunciati. Ecco come funzionava - Porto Mantovano (Mantova), 11 marzo - Prodotti di ottima qualità a prezzi più che concorrenziali ma inesistenti per camperisti venduti su un portale online ottimamente costruito e dall’apparenza affidabile. La truffa informatica è stata scoperta dai carabinieri che hanno denunciato due uomini italiani, un 53nne e un 54nne entrambi della provincia di Pordenone, con precedenti in materia di crimini telematici, accusati di aver ideato e realizzato un sofisticato raggiro ai danni di un cittadino del comune di Porto Mantovano. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Prodotti a km 0: ecco il “Villaggio Coldiretti” in centro a Latina; Prodotti freschi e a km 0: ritorna il mercato in collina. Ecco dove e quando; Olbia, prodotti a Km zero: ritorna il “Mercato Contadino”; Torna a rivivere il Mercato Agroalimentare a Km 0 di Mazara. Ecco come partecipare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Locker a “km 0” per promuovere i prodotti del Casentino e la filiera corta - L’iniziativa, coordinata dalla rete di produttori a chilometro zero Meet Appennino, trova concretizzazione nell’installazione di locker dove saranno disponibili esclusivamente prodotti tipici della ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Cibo locale, filiera corta e comunità responsabili: in Casentino arrivano i locker a “km 0” - In Casentino arrivano i locker a km 0 con prodotti tipici della vallata. L’obiettivo è stimolare un’alimentazione sana e sostenibile. 🔗msn.com

Mense venete: prodotti a Km 0 e da filiera corta, tutti d’accordo e c’è una nuova legge - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una nuova legge sui prodotti a chilometri zero. A 15 anni dalla prima legge che promuoveva l’uso di prodotti ‘dal campo alla tavola’, ... 🔗altovicentinonline.it