Problemi sul luogo di lavoro e riservatezza provvedimento disciplinare per Aroi

Aroi, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del Comune di Reggio Calabria e appena eletto Rsu dell'ente per Uil Fpl. Oggi Aroi ha ricevito un provvedimento disciplinare nel quale al dipendente si contesta la. 🔗 Reggiotoday.it - Problemi sul luogo di lavoro e riservatezza, provvedimento disciplinare per Aroi E' sereno e pronto a difendersi con la tutela del suo sindacato Salvatore, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del Comune di Reggio Calabria e appena eletto Rsu dell'ente per Uil Fpl. Oggiha ricevito unnel quale al dipendente si contesta la. 🔗 Reggiotoday.it

