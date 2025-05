Donnapop.it - Priscilla Rapisarda è la figlia di Giulia De Lellis: gravidanza confermata

È ufficiale:Deè incinta e la notizia ha già fatto il giro del web. Dopo giorni di smentite velate, frecciatine sui social e foto rubate che hanno fatto infuriare l’influencer, la coppia formata dae Tony Effe ha deciso di prendere in mano la narrazione e condividere il dolce segreto con il loro pubblico.E lo hanno fatto nel modo più tenero possibile: con un doppio annuncio social che ha svelato non solo il sesso del nascituro, ma anche il nome della bambina in arrivo. Così, dopo mesi di indiscrezioni, è stata la stessa Dea confermare tutto: sta per diventare mamma.Deè incinta: la conferma arriva sui socialDeha pubblicato su Instagram una serie di scatti che raccontano la dolce attesa: il pancione, gli abbracci con Tony Effe e i dettagli rosa del corredino. 🔗 Donnapop.it