Priscilla | la coppia vip italiana annuncia così l’arrivo della prima figlia

coppia vip tra le più chiacchierate del momento ha annunciato l’arrivo del primo figlio. Nessun red carpet, nessun comunicato ufficiale: è bastato un post su Instagram, curato nei minimi dettagli, per far esplodere l’entusiasmo dei fan. (.)Leggi anche: Stefano De Martino, in arrivo lo stop da parte della Rai: quali i programmi a rischioLeggi anche: Claudio Amendola, il gesto da brividi per Antonello Fassari: italiani in lacrimeLa gravidanza dell’influencer accende i riflettoriL’annuncio della gravidanza è arrivato come un fulmine a ciel sereno, anche se gli indizi si moltiplicavano da giorni. L’influencer romana, seguitissima sui social e già protagonista di campagne pubblicitarie e programmi TV, ha pubblicato una foto scattata su un set fotografico, accompagnata da una didascalia criptica quanto dolcissima: “Le tue ragazze”. 🔗 Tvzap.it - “Priscilla”: la coppia vip italiana annuncia così l’arrivo della prima figlia Un colpo di scena tenero e scintillante ha acceso i riflettori sul mondo del gossip italiano: unavip tra le più chiacchierate del momento hatodel primo figlio. Nessun red carpet, nessun comunicato ufficiale: è bastato un post su Instagram, curato nei minimi dettagli, per far esplodere l’entusiasmo dei fan. (.)Leggi anche: Stefano De Martino, in arrivo lo stop da parteRai: quali i programmi a rischioLeggi anche: Claudio Amendola, il gesto da brividi per Antonello Fassari: italiani in lacrimeLa gravidanza dell’influencer accende i riflettoriL’annunciogravidanza è arrivato come un fulmine a ciel sereno, anche se gli indizi si moltiplicavano da giorni. L’influencer romana, seguitissima sui social e già protagonista di campagne pubblicitarie e programmi TV, ha pubblicato una foto scattata su un set fotografico, accompagnata da una didascalia criptica quanto dolcissima: “Le tue ragazze”. 🔗 Tvzap.it

Su altri siti se ne discute

Fiocco rosa per la giovane coppia vip italiana: è nata Arya - Fiocco rosa per la giovane coppia vip, molto amata e seguita dalla Generazione Z. Lei ha 21 anni, lui 25, e poche ore fa sono diventati genitori per la prima volta. Ieri, 5 marzo 2025 è nata la loro figlia primogenita e la coppia ha deciso di dare l’annuncio tramite i social. Nel post condiviso in cui di vede la neomamma con in braccio la piccola, è stato svelato anche il nome scelto per lei: Arya. 🔗tvzap.it

“Quando i medici ce l’hanno detto…”. La scoperta dopo le analisi in gravidanza per la super coppia vip italiana - Una storia d’amore, quella tra Ignazio Boschetto, il celebre tenore de Il Volo, e Michelle Bertolini, che si è fatta negli anni sempre più forte e appassionata. I due si sono conosciuti per caso, lontano dai riflettori, in un contesto del tutto informale. Complici amici comuni e una passione condivisa per la musica e i viaggi, la loro relazione ha preso forma lentamente ma con una solidità crescente. 🔗thesocialpost.it

“Primo figlio in arrivo e nozze”. Doppio scoop sulla bella coppia vip italiana: “A breve l’annuncio ufficiale” - Primo figlio in arrivo e anche la proposta di matrimonio. La bomba di gossip è doppia sulla coppia vip. O meglio, sarebbe doppia perché non sono stati i diretti interessati ad annunciarlo ma una fonte molto vicina a loro avrebbe dato la notizia per certa. L’ex protagonista di Uomini e Donne e l’attrice e modella si frequentano da cinque anni anche se il loro rapporto ha dovuto fare i conti con allontanamenti, crisi e riavvicinamenti. 🔗caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Richard Gere, tutti i (complicati) amori del Divo di Hollywood; Stile al quadrato: classifica delle coppie di vip più cool di sempre; Le vacanze italiane di Mark Zuckenberg, tra le praline di Peyrano e i piatti del “Del Cambio”; Abiti bianchi e fiori d'arancio, le nozze vip del 2012. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media