Principessa Charlotte compie dieci anni, Kensington Palace si risveglia con un’aria di festa discreta ma intrisa di significato. La secondogenita del principe William e della Principessa Catherine raggiunge la doppia cifra, segnando una tappa simbolica nel percorso di crescita di una delle giovani figure più osservate della monarchia britannica.Un nome carico di ereditàCharlotte Elizabeth Diana, questo il suo nome completo, porta con sé un’eredità che si legge già nelle scelte onomastiche: omaggio alla nonna paterna, la Principessa del Galles, e alla bisnonna, Elisabetta II. Dieci anni dopo la sua nascita al St Mary’s Hospital di Londra, Charlotte appare sempre più a suo agio nel ruolo pubblico che le è stato cucito addosso sin dalla culla.Tra educazione e spontaneità: la nuova generazione realeAccanto ai fratelli George e Louis, ha preso parte con grazia a numerosi eventi ufficiali, mostrando un equilibrio che sorprende per la sua età. 🔗 Panorama.it - Principessa Charlotte compie 10 anni: com’è oggi la figlia di William e Kate Nel giorno in cui ladieci, Kensington Palace si risveglia con un’aria di festa discreta ma intrisa di significato. La secondogenita del principee dellaCatherine raggiunge la doppia cifra, segnando una tappa simbolica nel percorso di crescita di una delle giovani figure più osservate della monarchia britca.Un nome carico di ereditàElizabeth Diana, questo il suo nome completo, porta con sé un’eredità che si legge già nelle scelte onomastiche: omaggio alla nonna paterna, ladel Galles, e alla bisnonna, Elisabetta II. Diecidopo la sua nascita al St Mary’s Hospital di Londra,appare sempre più a suo agio nel ruolo pubblico che le è stato cucito addosso sin dalla culla.Tra educazione e spontaneità: la nuova generazione realeAccanto ai fratelli George e Louis, ha preso parte con grazia a numerosi eventi ufficiali, mostrando un equilibrio che sorprende per la sua età. 🔗 Panorama.it

