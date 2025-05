Principe Harry | Vorrei riconciliarmi con la famiglia reale

Principe Harry ha detto in un'intervista all'emittente britannica Bbc che "vorrebbe una riconciliazione" con la famiglia reale. Il Duca di Sussex ha parlato dopo aver perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici. Il Principe Harry: "Non parlo più con Re Carlo"Harry a proposito di suo padre ha raccontato: "Non mi parla a causa di questa storia della sicurezza". "Non riesco a vedere un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto", ha aggiunto. Dicendo di sentirsi "deluso" e "devastato" dalla sentenza, ha descritto la sua sconfitta come un "vecchio trucco dell'establishment" del Regno Unito e ha incolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza.

