Principe Harry. Il secondogenito di Carlo III ha perso il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia nel Regno Unito, in seguito alla rottura con la famiglia reale e al suo trasferimento negli Stati Uniti. Il giudice ha sì ammesso di essere rimasto commosso dalle "argomentazioni potenti e toccanti" del Duca di Sussex, ma per lui non costituiscono "un fondamento legale per contestare" la decisione del governo. Una decisione che avrebbe devastato il diretto interessato. Durante un'intervista alla Bbc ha raccontato i suoi rapporti con il padre, Re Carlo: "Non vuole parlarmi per via della questione della sicurezza". A riguardo si è detto "deluso". La sua sconfitta in tribunale è una "buona vecchia trappola istituzionale". 🔗 Liberoquotidiano.it - Principe Harry, clamorosa sconfitta in tribunale: "Una trappola" Niente scorta per il. Il secondogenito di Carlo III ha perso il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia nel Regno Unito, in seguito alla rottura con la famiglia reale e al suo trasferimento negli Stati Uniti. Il giudice ha sì ammesso di essere rimasto commosso dalle "argomentazioni potenti e toccanti" del Duca di Sussex, ma per lui non costituiscono "un fondamento legale per contestare" la decisione del governo. Una decisione che avrebbe devastato il diretto interessato. Durante un'intervista alla Bbc ha raccontato i suoi rapporti con il padre, Re Carlo: "Non vuole parlarmi per via della questione della sicurezza". A riguardo si è detto "deluso". La suainè una "buona vecchiaistituzionale". 🔗 Liberoquotidiano.it

Principe Harry cerca riconciliazione con la famiglia reale dopo la sconfitta in tribunale - Il principe Harry ha affermato, in una intervista alla bbc, di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020. Inoltre si è detto "sconvolto" dopo aver perso oggi alla Corte d'Appello di Londra il ricorso presentato contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. 🔗quotidiano.net

Nuova sconfitta per il principe Harry: “Lui e Meghan non hanno alcun diritto a pretendere la scorta reale”. La Corte d’appello boccia il ricorso - La corte ha deciso: il principe Harry non ha alcun diritto a pretendere una scorta pagata dal Ministero dell’Interno inglese durante le sue visite (sempre più rare) nel Regno Unito. La sentenza inesorabile che mette fine a una disputa che si trascinava dal 2020 e’ stata letta oggi dal presidente del collegio giudicante della Corte d’Appello di Londra. Ad ascoltarlo, i legali del principe che, questa volta, forse non casualmente, e’ rimasto a Montecito, in California. 🔗ilfattoquotidiano.it

Accusato di arroganza e bullismo, il principe Harry è stato abbandonato anche dalla cugina Eugenia, l’unica alleata Royal - A guardarlo, nell’ultimo video girato nella sua mega villa a Montecito, non si direbbe. Invece il principe Harry sta passando uno dei periodi più bui della sua vita. Il principe che un tempo tutti trovavano simpatico e alla mano, ora viene accusato di essere un bullo della peggior specie, proprio come successo alla moglie Meghan. La sua reputazione è a pezzi, e ha pure perso il supporto della sua unica alleata in famiglia. 🔗iodonna.it

