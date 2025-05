Principe Harry | addio scorta arriva la decisione della Corte d’Appello

Regno Unito, il principe Harry ancora in tribunale per ricorso contro revoca scorta - Il principe Harry si è presentato per il secondo giorno di fila alla Corte d’appello di Londra nell’ambito del ricorso contro la decisione del governo britannico di privarlo della scorta di sicurezza finanziata con fondi pubblici. Harry ha perso il privilegio nel 2020 dopo aver lasciato il suo ruolo di membro attivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti. 🔗lapresse.it

L’ultimo schiaffo al principe Harry, niente scorta per lui e Meghan Markle: la sentenza dopo la fuga negli Usa - Il principe Harry non potrà avere la scorta garantita dal governo britannico durante le sue visite nel Regno Unito. Il duca di Sussex ha perso l’ultima battaglia legale contro il ministero dell’Interno di Londra. La sentenza della Corte d’Appello londinese ha rigettato il ricorso contro la decisione di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela della polizia. Harry discriminato dagli altri reali La decisione era stata presa dopo la rinuncia del suo ruolo attivo come membro senior di casa Windsor. 🔗open.online

La Corte d'Appello di Londra conferma: Niente scorta per il principe Harry - Niente scorta per il principe ribelle Harry. Lo ha confermato la Corte d'Appello di Londra, rigettando il ricorso contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno britannico di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito, in seguito alla rinuncia al ruolo attivo di membro senior di casa Windsor. Gli avvocati avevano evocato una possibile discriminazione del secondogenito di re Carlo III e della defunta lady Diana rispetto ad altri reali. 🔗quotidiano.net

