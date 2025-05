Princess Dian Balog uccisa a 17 anni da un treno | la verità delle telecamere

Princess Dian Balog, uccisa da un treno nei pressi della Stazione Greco Pirelli, nella tarda serata del 25 aprile. La ragazzina, di origini filippine, è morta dopo essere scivolata con il suo monopattino sui binari è stata investita da un treno, sotto gli occhi di madre, padre e zii. Per il pubblico ministero Paolo Storari si deve inquadrare come un incidente.

La tragedia di Princess uccisa dal treno a 17 anni: monopattino caduto sulle rotaie, lei cercò di prenderlo sporgendosi - Milano – Princess Dian Balog non è caduta sul binario 2 della stazione di Greco Pirelli. La ricostruzione della prima ora della tragedia del 25 aprile va parzialmente corretta, alla luce delle immagini registrate dalle telecamere e passate al setaccio nei giorni successivi. Fotogrammi non nitidissimi ma sufficienti a tratteggiare una dinamica alternativa: la diciassettenne filippina si è chinata sulla banchina per disincastrare il monopattino con il quale aveva percorso più volte la strettissima lingua d’asfalto lasciata libera da un’area di cantiere (off limits per il personale non ... 🔗ilgiorno.it

Morta a 17 anni col monopattino: "Dian Princess ha cercato di salvarsi, impossibile evitare l'impatto" - Il guidatore ha tentato di frenare, ma purtroppo non è riuscito a fermare il treno che l'altra sera poco prima delle 22.30 ha travolto e ucciso Dian Princess Balog, una ragazza 17enne originaria della Filippine che si trovava sui binari con il suo monopattino alla stazione Greco-Pirelli di Milano... 🔗milanotoday.it

Princess Dian Balog uccisa a 17 anni da un treno: la verità delle telecamere - La ragazzina, di origini filippine, è morta dopo essere scivolata con il suo monopattino sui binari è stata investita da un treno, sotto gli occhi di madre, padre e zii. Lo confermano le immagini ... 🔗milanotoday.it

La tragedia di Princess uccisa dal treno a 17 anni: monopattino caduto sulle rotaie, lei cercò di prenderlo sporgendosi - La versione ricostruita dalla polizia passando al setaccio le immagini della tragedia del 25 aprile. Princess Dian Balog sarebbe stata distratta da un altro convoglio, accorgendosi tardi di quello più ... 🔗msn.com

Princess, la caduta in monopattino e l’ultimo disperato tentativo di salvarsi. “Ho visto una sagoma risalire dal binario 2” - Dramma alla stazione Greco di Milano, la 17enne Dian Princess Balog travolta dal treno: sul monopattino elettrico del cuginetto in un’area di cantiere off limits. “Ha perso l’equilibrio”. Il macchinis ... 🔗msn.com