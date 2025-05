Primo Maggio Squarta | Chi lavora non chiede celebrazioni ma giustizia economica sicurezza riconoscimento

Primo Maggio è una data che impone serietà e responsabilità. Il lavoro è ancora troppo spesso terreno fragile. Fragile quando si parla di sicurezza, e ogni incidente mortale ce lo ricorda in modo tragico. Fragile quando si guarda ai giovani, che faticano a trovare spazi, riconoscimenti e. 🔗 Perugiatoday.it

Meloni: "Buon Primo maggio a chi lavora e a chi non si arrende" - AGI - "Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", scrive la premier. 🔗agi.it

“La mia vita è sopravvivenza”: il Primo Maggio di chi lavora per 950 euro al mese. In un ente pubblico - Il carrello della spesa” dell’Istat, misura del costo della vita, oggi è più caro del 25% rispetto al 2021. Ma la busta paga di Maurizio Locatelli da addetto al servizio di portierato della Provincia di Lodi da allora è rimasta uguale: poco più di mille euro netti al mese. Con la differenza che all’epoca aveva un part time da 20 ore a settimana a cui sommava qualche straordinario, mentre oggi di ore ne fa 8 al giorno. 🔗ilfattoquotidiano.it

Rose a chi lavora il Primo Maggio. «Le feste vanno celebrate, non lavorate» - Anche quest'anno, in occasione del Primo Maggio, rappresentanti del sindacato Filcams Cgil e delle associazioni Rete degli Studenti Medi, Udu e Yanez hanno consegnato una rosa a che era al lavoro nei negozi del centro storico di Verona. Il fiore è stato regalato a tutti coloro che non hanno... 🔗veronasera.it

Primo maggio, perché si festeggia la festa del lavoro - Nel 1886 la manifestazione operaia a Chicago repressa nel sangue. La decisione venne presa a Parigi nel 1889 durante il congresso della Seconda internazionale in quei giorni riunito a Parigi ... 🔗msn.com

Primo Maggio, storia della festa socialista del lavoro che Mussolini aveva abolito - Quale l'origine di questa ricorrenza? Una decisione della Seconda Internazionale che scelse la data di una manifestazione operaia repressa nel sangue a Chicago ... 🔗globalist.it