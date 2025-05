Primo Maggio Marchesano Filca Cisl | Abbiamo chiesto un lavoro sicuro e dignitoso

"Il Primo Maggio, giornata simbolo dei diritti dei lavoratori, siamo tornati in piazza, uniti, per ribadire con forza che il lavoro deve essere sicuro o non è lavoro" afferma il segretario generale della Filca Cisl Salerno Giuseppe Marchesano, che aggiunge: "Purtroppo ancora oggi si continua a morire di lavoro."

Marchesano (Filca Cisl Salerno): “In piazza il Primo Maggio abbiamo chiesto un lavoro sicuro e dignitoso” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il Primo Maggio, giornata simbolo dei diritti dei lavoratori, siamo tornati in piazza, uniti, per ribadire con forza che il lavoro deve essere sicuro o non è lavoro”, afferma Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca Cisl Salerno. Che aggiunge: “Purtroppo ancora oggi si continua a morire di lavoro. Il settore edile, in particolare, continua a essere tragicamente in cima alla lista per numero di infortuni e incidenti mortali. 🔗anteprima24.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

