Primo Maggio lo scontro politico su lavoro salari e sicurezza

Primo Maggio divide la politica. salari, potere di acquisto delle famiglie e occupazione: lo scontro tra Maggioranza e opposizioni si consuma nei numeri. Sul lavoro sono stati raggiunti, in due anni e mezzo, risultati "da record", per il centrodestra. Solo "propaganda" ribattono i partiti che non sostengono l'esecutivo. "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione", rivendica Giorgia Meloni sui social a inizio giornata. "In due anni e mezzo - rimarca la premier - sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte", rileva la presidente del Consiglio.

Scontro tra due auto a Soliera: un ferito grave su via primo maggio - Nella serata di ieri, sabato 15 marzo, intorno alle 19:03, si è verificato un incidente stradale a Soliera lungo via primo maggio, che ha coinvolto due automobili. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con... 🔗modenatoday.it

Primo maggio di sangue nell’Aretino: un morto e un ferito grave nello scontro moto – camper - PIEVE SANTO STEFANO – Primo maggio di sangue sulle strade della Toscana. Il 118 di Arezzo è intervenuto stamani poco dopo le 10,30 lungo la statale 3 Bis, al chilometro 156 direzione nord per un incidente fra camper e moto. Nello scontro una persona è deceduta e un’altra è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso 2 a Siena in gravi condizioni. Sull’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine di Perugia, oltre all’automedica e all’ambulanza. 🔗corrieretoscano.it

Festa dei Lavoratori, buon primo maggio operaio e contadino. Ma anche professionista e politico - Come tutti gli anni ormai da circa un secolo e mezzo, in buona parte del mondo si celebra una festa che vale anche nella qualità di uno dei simboli inconfondibili dell’avanzamento del Progresso. Oggi ricorre la festa dei Lavoratori, in teoria un’ occasione perché sia reso omaggio a quanti si dedicano, cercando di esprimersi al meglio, alla principale incombenza del proprio genere, vale a dire l’impegno a fare sempre meglio. 🔗ildenaro.it

Primo Maggio tra divieti, proteste e tensioni nel mondo - Dalla Turchia alle Filippine, dalla Grecia all'America Latina: cortei per i diritti del lavoro, ma anche per la pace e la stabilità globale ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Landini: "Senza risposte dal governo pronti a mobilitazione". LIVE - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini, in corteo: "Il governo ... 🔗tg24.sky.it

Primo maggio, scontro sul lavoro. Meloni rivendica i risultati, Schlein attacca: “Bugiarda” - Nel giorno in cui si celebra il lavoro, la politica alza i toni. Giorgia Meloni apre il Primo maggio con un messaggio orgoglioso: “Oltre un milione di ... 🔗thesocialpost.it