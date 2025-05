Primo Maggio in migliaia manifestano a New York per i diritti dei lavoratori

migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a New York in occasione del Primo Maggio, chiedendo migliori condizioni di lavoro, il rispetto dello stato di diritto e la protezione dei migranti. Nel mirino dei dimostranti l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. In occasione della festa dei lavoratori del Primo Maggio manifestazioni si sono tenute in tutto il mondo.Dal palco dela raduno a Manhattan ha parlato anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. “Buona Festa dei lavoratori. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per dire che la classe dei miliardari dovrebbe temere il potere dei lavoratori in tutto il paese”, ha detto l’esponente dem. 🔗 Lapresse.it - Primo Maggio, in migliaia manifestano a New York per i diritti dei lavoratori di persone hanno partecipato a una manifestazione a Newin occasione del, chiedendo migliori condizioni di lavoro, il rispetto dello stato di diritto e la protezione dei migranti. Nel mirino dei dimostranti l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. In occasione della festa deidelmanifestazioni si sono tenute in tutto il mondo.Dal palco dela raduno a Manhattan ha parlato anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. “Buona Festa dei. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per dire che la classe dei miliardari dovrebbe temere il potere deiin tutto il paese”, ha detto l’esponente dem. 🔗 Lapresse.it

