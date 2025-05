Primo maggio i giovani conquistano piazza del Popolo

piazza della partecipazione", era questo lo slogan scelto dalla Cils di Latina che, in occasione del 1 maggio, ha organizzato il concerto delle giovani promesse della musica italiana. Oltre 100 artisti provenienti da tutta Italia hanno infiammato il palco allestito in piazza del Popolo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio in Irpinia: Sviluppo Bloccato, Giovani in Fuga - Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno simbolo della Festa del Lavoro, l’Irpinia si presenta con un bilancio amaro e preoccupante: un territorio intrappolato tra la crisi industriale, la fine imminente degli ammortizzatori sociali e un esodo giovanile sempre più drammatico. Il nostro sistema industriale è al collasso. Centinaia di lavoratori rischiano di perdere il proprio impiego, senza alcuna prospettiva concreta. 🔗anteprima24.it

Arianna Rozzo tra i finalisti del Primo Maggio Next 2025: talento, determinazione e una voce che racconta i giovani - Giovane, determinata e con un messaggio potente da condividere: Arianna Rozzo è tra i 12 finalisti del prestigioso contest Primo Maggio Next 2025, il concorso dedicato ai nuovi talenti della musica italiana che porterà tre artisti emergenti sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni. Cantautrice sensibile e autentica, Arianna non è nuova alle grandi sfide: dopo l’esperienza a Sanremo Giovani e la partecipazione al Premio Lunezia, torna a far parlare di sé con un brano che affronta un tema attuale e sentito, quello del lavoro e della necessità – spesso ... 🔗dailyshowmagazine.com

Primo maggio: al Concertone anche le parole di Papa Francesco ai giovani - Sul palco del Concertone del primo maggio a Roma "ci sarà" anche Papa Francesco. Saranno trasmesse, infatti, le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori del concerto romano, durante la presentazione in Rai. 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

1 maggio, i giovani conquistano piazza del Popolo; VIDEO| ReggioPrimoMaggio conquista tutti: le immagini del concerto sul lungomare; Achille Lauro, il romanticismo al Concertone conquista tutti: ovazione su Incoscienti giovani; 'Reggio Primo Maggio": nell'Arena dello Stretto la festa della musica con la star Ronn Moss.

“Palestina libera” al Concertone del Primo maggio, i Patagarri: “Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi” - "Ci sembrava assurdo venire qui senza un messaggio politico": le parole del gruppo uscito da X Factor dopo l'esibizione al Concertone [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo Maggio, I Patagarri: "Free Palestine? Portato messaggio politico per chi è più sfortunato" - Sei giovani, tutti mossi dalla passione della musica e dalla voglia di uscire dalla provincia per conquistare il Paese a suon di note e parole, I ... 🔗ilsecoloxix.it

Primo Maggio: “Il lavoro è dignità”, ma vale anche per i giovani? - Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, una parte fondamentale della società resta spesso sullo sfondo: i giovani. 🔗newsicilia.it