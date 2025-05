Primo Maggio Elodie emoziona il pubblico tra musica e impegno civile

Sul palco delcelebra i diritti di tutti con la suae lancia un appello solidale per l’Unicef.Una carica di emozione e consapevolezza ha attraversato il palco del Concertone delgrazie a. Per la cantante, si è trattato della sua prima esibizione da protagonista su questo palco simbolico, ma non della prima volta come spettatrice. “Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi”, ha dichiarato con entusiasmo all’inizio del suo intervento.ha sottolineato il significato profondo della giornata, definendo il palco del“la casa dei diritti“. Nel corso della sua esibizione, ha colto l’occasione per lanciare un importante appello a sostegno dell’Unicef, invitando ila donare 9 euro al mese per offrire cibo terapeutico salvavita ai bambini in difficoltà. 🔗 Puntomagazine.it